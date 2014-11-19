Санкції призведуть до відтоку $170 млрд із Росії за три роки - економісти

Збереження санкцій та поточних цін на нафту укупі з девальвацією рубля загрожує Росії скочуванням у глибоку рецесію у 2015 році, що може змусити Банк Росії відмовитися від вільного плавання валюти і повернутися до інтервенцій і контролю за потоками капіталу, повідомляє Reuters із посиланням на черговий огляд Центру розвитку Вищої школи економіки.

Російська економіка стагнує з кінця минулого року, а конфлікт із Заходом і введені щодо РФ санкції за Крим і втручання в справи України на тлі падіння цін на нафту і зниження курсу рубля лише поглиблюють проблеми.

Станом на середину листопада рубль знецінився на третину порівняно з початком року відносно долара і на 23 відсотки - щодо євро. Тільки в жовтні ЦБ витратив на підтримку курсу $30 мільярдів, а на початку листопада Банк Росії оголосив про перехід до вільного курсоутворення.

Перехід від стагнації до рецесії - найвірогідніший сценарій, вважають експерти. Зниження почнеться з четвертого кварталу і посилиться на початку 2015 року.

"З першого кварталу нового 2015 року при збереженні діючих санкцій і ціни на нафту на рівні $85 за барель російська економіка ризикує випробувати занурення в справжню рецесію", - йдеться в огляді.

У вівторок ціни на нафту Brent трималися на рівні $79 за барель.

Читайте такожУ США допускають падіння цін на нафту до $50 за барель "Девальвація 2014 року підвищить вартість товарів і послуг для споживачів і підприємств. Труднощі з рефінансуванням зовнішнього боргу, погіршення фінансового стану підприємств і песимістичні очікування посилять спад інвестицій. Повільне зростання номінальних зарплат, обумовлене загальноекономічним спадом, навіть при поступовому зниженні інфляції призведе до скорочення реальних доходів населення. Падіння ВВП у цьому випадку може тривати не один рік і досягати 1-2 відсотка в рік", - прогнозують експерти Центру розвитку.

Зниження цін на нафту і падіння котирувань російських акцій говорять про те, що макроекономічна ситуація найближчими місяцями тільки погіршуватиметься.

"У четвертому кварталі цього року можна очікувати спад, а в першому кварталі наступного року - сильний провал, що знаменує початок рецесії... Наростання зовнішньополітичного напруги і посилення впливу діючих санкцій, швидше за все, призведе до подальшого зниження інвестиційної активності".

В огляді експерти Центру розвитку наводять результати опитування 23 російських і міжнародних економістів, проведеного 10-17 листопада, які більш оптимістичні, ніж їх власні очікування: консенсус-прогноз зростання ВВП в 2015 році становить 0,2 відсотка замість 1,5 відсотка за результатами опитування наприкінці липня.

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП наступного року на 1,2 відсотка і виходить зі скасування санкцій і ціни на нафту $100 за барель. Відомство має уточнити прогноз на початку грудня.

ЦБР нещодавно погіршив прогноз - Банк Росії очікує, що санкції збережуться до 2017 року, зростання економіки буде нульовим у 2015 році за $95 за барель, а при $84 за барель ВВП знизиться на 0,7 відсотка.

"Масове погіршення прогнозів указує на те, що очікувані позитивні ефекти від девальвації не переважують негативних очікувань, пов'язаних із падінням цін на нафту, погіршенням доступу до ресурсів і розривом господарських зв'язків у результаті санкцій і торговельних обмежень. Більше того, неоднозначно оцінюються самі ефекти від девальвації", - наголошується в доповіді.

Експерти Центру розвитку очікують, що зумовлений девальвацією ажіотажний попит населення на товари і послуги скоро спаде, а ціни на нафту можуть продовжити падати, викликаючи подальше зниження курсу та прискорення інфляції.

"Якщо ж девальвація буде супроводжуватися рецесією в реальному секторі, то можливе виникнення справжньої фінансової та валютної кризи з усіма її негативними наслідками. І тоді від режиму майже вільного курсу, який анонсував Банк Росії, доведеться відмовитися, і йому знову доведеться зайнятися проблемами спільного використання політики процентних ставок, валютних інтервенцій, заходів макропруденційного нагляду і контролю за потоками капіталу - тобто тасуванням стандартної колоди заходів, які використовуються при керованому плаванні курсу в країнах", - пишуть експерти.

Читайте такожРосійський рубль після невеликого зростання знову впавСумарні витрати російської економіки від взаємних санкцій можуть досягти 3 відсотків ВВП за три роки, підрахували експерти ВШЕ, грунтуючись на оцінках Банку Росії.

"Із зіставлення двох розроблених Банком Росії сценаріїв, один з яких передбачає швидке скасування західних санкцій (у третьому кварталі 2015 року), а інший - їх збереження аж до 2017 року, можна зробити висновок, що ЦБ оцінює сумарні витрати від санкцій для російської економіки в $170 мільярдів за три роки (3 відсотка сукупного ВВП за цей період)", - пишуть експерти ВШЕ.

ЦБР представив минулого тижня проект основних напрямків грошово-кредитної політики із п'ятьма сценаріями розвитку російської економіки, половина з яких передбачає скасування взаємних санкцій у третьому кварталі 2015 року, а інша половина - збереження обмежень до кінця 2017 року.

Держдума у вівторок схвалила сценарії і вислухала главу ЦБР Ельвіру Набіулліну, яка запевнила депутатів, що плаваючий валютний курс зміцнив імунітет фінансової системи РФ до зовнішніх впливів.

Експерти ВШЕ зробили розрахунки на різниці в оцінці відтоку капіталу з Росії, при цьому найреалістичнішими вони вважають третій сценарій, розрахований із цін на нафту в $84 у 2015 році та $80 за барель у 2016-2017 роках:

"Якщо зіставити варіанти "а" і "б" для третього сценарію, то виявляється, що чистий відтік капіталу різниться в них на суму близько $60 мільярдів у 2016 році і на $40 мільярдів у 2017 році".

У 2014 році чистий відтік капіталу, на думку Банку Росії, може скласти $128 млн, що на $67 мільярдів вище, ніж у 2013 році.

"Це і є ціна санкцій - як мінімум $170 мільярдів за три роки", - підсумовують експерти.