Київ може створити вільну економічну зону на Донбасі - Мінфін

Міністр повідомив, що уряд в даний час переглядає свою політику щодо Донецької та Луганської областей, і допустив можливість створення вільної економічної зони в регіоні. «Можливо. Можливий і такий варіант. Тобто, взяти за зразок те, що було взято в Криму», - сказав Шлапак.

Міністр нагадав, що уряд на підставі рішення РНБО ухвалив спеціальні рішення про припинення фінансування цих територій. «Ми нараховуємо всі виплати, які мали б здійснити, але не здійснюємо їх», - пояснив він.

Також, за словами Шлапака, аналізуються розрахунки в податковій сфері. «Податкові зловживання, які завжди були достатньо поширеними в Україні, на сьогоднішній день, як свідчать дані нашої фіскальної служби, все більше і більше одержують прописку в тих регіонах, які ми не контролюємо», - відзначив він.

Міністр пояснив, що оскільки проводити перевірки на території, що не підконтрольна українській владі, не є можливим, уряд активно працює над побудовою нових економічних і фінансових відносин з цією територією.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко своїм указом запропонував Нацбанку в місячний термін припинити обслуговування банками рахунків суб'єктів господарювання і населення в зоні АТО, а також зобов'язав Кабмін у двотижневий термін згорнути роботу держпідприємств, установ і організацій в зоні АТО, забезпечивши евакуацію або переведення працівників, вивезення майна і документації.

Читайте такожПорошенко наказав припинити обслуговування рахунків населення і бізнесу в зоні АТОУкраїна з квітня цього року веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків, що активізувалися на тлі демократичних перетворень в країні. До територій, не підконтрольних українській владі, за рішенням уряду від 7 листопада належать такі великі міста регіону, як Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.

Нагадаємо, в результаті нелегітимного референдуму з питання про статус Криму 16 березня самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації.

З 27 вересня в Україні діє закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі. Згідно із законом, ВЕЗ «Крим» вводиться в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.