Трудова міграція: ЄБРР оцінив приплив грошових переказів до України в 8,5% ВВП
12:37, 10 травня 2018Фінанси
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За оцінками інвестора, це зумовлено активізацією трудової міграції з України в останні роки.
ЄБРР оцінив приплив грошових переказів в Україну / фото УНІАН
Найбільший інвестор України Європейський банк реконструкції та розвитку оцінив приплив грошових переказів до нашої країни в 2017 році в 8,5% ВВП.
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Як йдеться в огляді ЄБРР, опублікованому на його сайті, це обумовлено активізацією трудової міграції з України в останні роки.
При цьому в ЄБРР зазначили, що в 2017 році експорт товарів і послуг з України дещо зріс у реальному вираженні після падіння п'ять років поспіль.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк оцінив обсяг приватних грошових переказів до України в 2017 році в 9,3 млрд дол. США, або 8,4% по відношенню до ВВП.
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