Уряд ухвалив пакет постанов для спрощення ведення бізнесу

Зокрема, впроваджують ризик-орієнтований підхід при проведенні інспекційних перевірок бізнесу.

Уряд прийняв пакет постанов, спрямований на дерегуляцію та спрощення ведення бізнесу в країні.

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Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду в четвер.

Представляючи пакет постанов, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що, вони, зокрема, впроваджують ризик-орієнтований підхід при проведенні інспекційних перевірок бізнесу, а також запроваджують уніфікований акт такої перевірки.

«У 99% перевірок бізнесу сьогодні фіксуються порушення, але не тому, що органи добре працюють, а тому, що їх діяльність спрямована на застосування санкцій», - сказав Кубів.

Він зазначив, що впровадження ризик-орієнтованого підходу дозволить інспекційним органам оцінювати ризики підприємств, і приходити з перевірками до найбільш ризикованих.

"Рішення, яке ми пропонуємо, дозволить прозоро оцінювати ризики, які є у того чи іншого суб'єкта господарювання, і перевіряти тільки ризикові об'єкти з метою усунення правопорушень, а не накладення санкцій. Саме накладення санкцій і формування накладення санкцій тягне за собою ту систему, яка сьогодні є недоцільною і неефективною і має корупційні позиції", - зазначив він.

За словами Кубіва, пакет постанов включає в себе концепцію інституту саморегулювання бізнесу, який допоможе підприємцям брати участь у регулюванні ринку, а також план імплементації стратегії розвитку малого і середнього бізнесу до 2020 року.

Крім того, уряд схвалив питання реалізації стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні у грудні 2017 року ухвалив пакет рішень про скасування понад 300 регуляторних актів у рамках дерегуляції, а також про поліпшення системи державного нагляду та контролю бізнесу у 2018 році.

Процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за певними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні було прийнято за основу концепцію так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.