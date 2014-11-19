Голова Мінфіну вірить у зміцнення гривні до 13 за долар при припиненні паніки
Якщо припиниться паніка, ми повернемося до курсу не вище 13 грн, вважає Шлапак.
Міністерство фінансів пояснює знецінення гривні на валютному ринку панічними настроями, і очікує на зміцнення національної валюти до рівня не вище 13 грн/дол. у разі припиненні паніки, повідомляється на сайті міністерства з посиланням на слова міністра Олександра Шлапака.
Міністр нагадав, що останні два роки поспіль дефіцит торгового балансу становив близько 14-16 млрд дол. І покривався за рахунок продажу валюти із золотовалютних резервів та залучення позик. «Так довго тривати не може. Але торговий баланс ми вирівняли. На сьогодні у нас вперше з'явилося позитивне сальдо. Це головна ознака для будь-якого тверезого економіста, що є врівноважений курс. Але коли починається паніка, паніка не знає правил, паніка не знає кордонів. На сьогодні головний удар по курсу завдають ті, хто хоче за будь-яку ціну вийти в долар: і фізичні особи, і юридичні особи. Саме фінансовий рахунок на сьогодні б'є по нас», - пояснив Шлапак.
За словами міністра, причина панічних настроїв - у низькому рівні довіри до властей з боку населення і бізнесу, і у разі зниження паніки гривня має зміцнитися до рівня 13 грн/дол.
Читайте такожКурс гривні зараз диктують спекулянти, а не Нацбанк - Пинзеник«Владі не дуже довіряють. Ні старій, ні новій. Ми розхитали інститут довіри до влади, сама влада це зробила. Народ живе сам по собі, влада ніби живе сама по собі. І ніби кредит довіри до цієї ще залишається якимось, і ми зробили разом, і Національний банк у тому числі, низку помилок, які не дозволяють нам сьогодні вийти з такою безапеляційною заявою. Але я ще раз наполягаю на тому, що і заява голови Національного банку, і те, що я говорю, як економіст: якщо припиниться паніка, ми повернемося до курсу не вище 13 грн», - зазначив Шлапак.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада оновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., і таким чином з початку року гривня знецінилася до долара на 97% (7,77 грн), або майже удвічі. Офіційний курс гривні до долара на середу, 19 листопада, становить 15,2602 грн/дол.
Для стабілізації валютного ринку регулятор з 5 листопада щоденно проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.
З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже утричі - до близько 5 з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.