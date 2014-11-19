Голова Мінфіну вірить у зміцнення гривні до 13 за долар при припиненні паніки

Міністерство фінансів пояснює знецінення гривні на валютному ринку панічними настроями, і очікує на зміцнення національної валюти до рівня не вище 13 грн/дол. у разі припиненні паніки, повідомляється на сайті міністерства з посиланням на слова міністра Олександра Шлапака.

Міністр нагадав, що останні два роки поспіль дефіцит торгового балансу становив близько 14-16 млрд дол. І покривався за рахунок продажу валюти із золотовалютних резервів та залучення позик. «Так довго тривати не може. Але торговий баланс ми вирівняли. На сьогодні у нас вперше з'явилося позитивне сальдо. Це головна ознака для будь-якого тверезого економіста, що є врівноважений курс. Але коли починається паніка, паніка не знає правил, паніка не знає кордонів. На сьогодні головний удар по курсу завдають ті, хто хоче за будь-яку ціну вийти в долар: і фізичні особи, і юридичні особи. Саме фінансовий рахунок на сьогодні б'є по нас», - пояснив Шлапак.

За словами міністра, причина панічних настроїв - у низькому рівні довіри до властей з боку населення і бізнесу, і у разі зниження паніки гривня має зміцнитися до рівня 13 грн/дол.

Читайте такожКурс гривні зараз диктують спекулянти, а не Нацбанк - Пинзеник«Владі не дуже довіряють. Ні старій, ні новій. Ми розхитали інститут довіри до влади, сама влада це зробила. Народ живе сам по собі, влада ніби живе сама по собі. І ніби кредит довіри до цієї ще залишається якимось, і ми зробили разом, і Національний банк у тому числі, низку помилок, які не дозволяють нам сьогодні вийти з такою безапеляційною заявою. Але я ще раз наполягаю на тому, що і заява голови Національного банку, і те, що я говорю, як економіст: якщо припиниться паніка, ми повернемося до курсу не вище 13 грн», - зазначив Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада оновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., і таким чином з початку року гривня знецінилася до долара на 97% (7,77 грн), або майже удвічі. Офіційний курс гривні до долара на середу, 19 листопада, становить 15,2602 грн/дол.

Для стабілізації валютного ринку регулятор з 5 листопада щоденно проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже утричі - до близько 5 з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.