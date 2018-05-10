Рішення Гааги щодо Криму: РФ винна українським компанія $150 мільйонів компенсації і відсотків

Арбітражний розгляд було ініційовано в 2015 році 19 позивачами, які заявили, що ряд житлових і комерційних об'єктів нерухомості були експропрійовані протягом декількох місяців після окупації Криму.

Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі визнав Росію відповідальною за експропріацію (примусове відчуження майна приватних власників – УНІАН) низки об'єктів нерухомості в Криму після окупації півострова і зобов'язав її виплатити компенсацію в розмірі близько 150 млн дол. на користь 18 українських компаній і однієї фізичної особи.

Про це повідомила прес-служба юридичної фірми Хьюз Хаббард, яка представляла позивачів проти Росії.

«У своєму поки ще конфіденційному остаточному рішенні від 2 травня 2018 року арбітри визнали Росію відповідальною за експропріацію низки об'єктів нерухомості в Криму і постановили виплатити державі компенсацію в розмірі близько 130 млн дол. плюс відсотки, які становлять близько 20 млн дол. до винесення рішення. Крім того, трибунал постановив, щоб Росія виплатила компенсацію позивачам за їх юридичні витрати і витрати на арбітражний розгляд», - йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-службі зазначили, що найближчим часом безперешкодна і добровільна виплата присуджених сум здається малоймовірною перспективою.

Відзначається, що арбітражний розгляд було ініційовано в 2015 році 19 позивачами (18 українськими компаніями і однією фізичною особою), які заявили, що ряд житлових і комерційних об'єктів нерухомості, включаючи готелі, багатоквартирні будинки й окремі житлові квартири, розташовані на Південному узбережжі Чорного моря, були експропрійовані постановою протягом декількох місяців після окупації Криму.

Зокрема, арбітри підтвердили юрисдикцію у справі в квітні 2017 року, встановивши, що Двостороння угода між Україною і Росією накладає зобов'язання на Росію щодо захисту інвестицій на Кримському півострові після окупації колишньої української території.

У той же час, Росія не брала участь у процесі, а тільки відправила лист в Постійну палату Третейського суду в самому початку розгляду, зазначивши, що такі позови не можуть розглядатися в рамках двостороннього інвестиційного договору.

«Арбітраж засідав у Гаазі, відкривши потенційну можливість для Росії оскаржувати рішення в тій же юрисдикції, де країна веде юридичну боротьбу за дозвіл набагато більшої низки рішень на користь мажоритарних акціонерів нафтової компанії «ЮКОС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, РФ в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає терористам ДНР і ЛНР озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Україна вже подала до Європейського суду з прав людини 4 позову проти Російської Федерації за її дії в Криму і на Донбасі.