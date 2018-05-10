В Україні трохи сповільнилося зростання цін

Інфляція у квітні сповільнилась до 13,1% в річному вираженні. До попереднього місяця ціни зросли на 0,8%.

Інфляція в Україні у квітні 2018 року у річному вираженні – порівняно з квітнем 2017 року – становила 13,1%, сповільнившись після 13,2% в аналогічному вимірі у березні.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в Україні зросли на 0,8%, до грудня 2017 року - на 4,4%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін у річному вираженні зафіксоване на яйця - 93%, утримання будинків і прибудинкових територій - 41,6%, фрукти - 32%, м'ясо та м'ясопродукти - 26,1%, овочі - 23,1%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на овочі - 5,4%, м'ясо та м'ясопродукти - 2,6%, автодорожній пасажирський транспорт - 2,2%, одяг і взуття - 2,1%, алкогольні напої та тютюнові вироби - 1,5%.

Зниження цін у річному вираженні зафіксоване лише на цукор, до попереднього місяця - на молоко, яйця, фрукти, цукор, пальне і оливи.

Також повідомляється, що базова інфляція в Україні у квітні становила 9,4% у річному вираженні, 0,6% - до попереднього місяця, 3,3% - з початку року.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні у березні 2018 року сповільнилася у річному вираженні до 13,2% з 14% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу в 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні у поточному році 10%.