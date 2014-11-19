Гривня на міжбанку зміцнилася до 15,50 за долар

Українська валюта продовжила зміцнюватися на міжбанківському ринку в середу, 19 листопада.

Як повідомляє УкрДилінг, на 12:45 котирування гривні відносно долара становили 15,1950/15,5050.

Котирування гривні щодо євро на цей момент часу становили 19,0530/19,4386.

Котирування гривні до російського рубля на зазначений момент становили 0,3239/0,3307.

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