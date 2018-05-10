Курси валют: гривня зміцнилася до долара на 5 копійок

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,19 грн/дол.

У четвер, 10 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,19 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,21/31,24 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1922 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 424 угоди на суму 272,90 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2619.2160 (10 травня – 2621.9038)

100 EUR – 3111.1048 (10 травня – 3112.1998)

10 RUR – 4.1892 (10 травня – 4.1613)