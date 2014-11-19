Державний «Ощадбанк» може отримати 11 млрд гривень на кредитування економіки

Кабінет міністрів України разом з Національним банком мають прийняти рішення про докапіталізацію державного «Ощадбанку» на 11 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у своєму вступному слові на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Разом з Національним банком ми збільшимо капітал «Ощадбанку» на 11 млрд грн. Ці кошти повинні бути направлені на кредитування і підтримку української економіки», - сказав Яценюк.

За його словами, це важливо як для стабільності самого банку, так і для його можливості кредитувати економіку і підтримувати її ключові сектори.

Прем'єр нагадав, що в «Ощадбанку» діє програма підвищення енергоефективності, і попросив прискорити її реалізацію.

«Прошу всі органи державної влади і банк максимально прискорити цю програму», - додав Яценюк.

Читайте також«Ощадбанк» збирається висунути претензії до Росії через свої втрати від окупації КримуЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України направив 50 млн. грн на реалізацію програми відшкодування частини кредитів, які будуть видані домогосподарствам України на купівлю електричних і твердопаливних котлів замість газових.

На першому етапі кредитування купівлі нових котлів здійснюватиметься через державний «Ощадбанк», проте пізніше до програми можуть бути залучені й комерційні банки.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.