S&P перевело банки Росії в розряд найбільш уразливих серед ринків, що розвиваються

Російські банки встали на п'єдестал уразливості серед семи найбільших ринків, що розвиваються, за версією Standard & Рoor's, яке вбачає у середньостроковій перспективі болючі наслідки для системи через санкції та падіння економіки, передає Reuters.

"Ми бачимо, що російські банки залишаються найбільш вразливими в умовах складного операційного середовища - в ситуації, що склалася під впливом західних санкцій та зниження економічного зростання...", - наводяться в повідомленні слова аналітика S&P Мохамеда Дамака.

Читайте такожСанкції призведуть до відтоку $170 млрд з Росії за три роки - економістиПід санкції Заходу потрапили п'ять найбільших банків РФ, на які припадає понад 50 відсотків активів сектора, і чим довше триватимуть обмеження на доступ до капіталу, тим більше у них буде складнощів з фондуванням.

"Ми думаємо, що непрямі наслідки санкцій, можливо, мають більш довгостроковий характер. Зокрема, втрата довіри інвесторів, загальне сприйняття ризиків, пов'язаних з фінансуванням російських банків, плюс збільшення відтоку капіталу і слабке економічне зростання можуть боляче вдарити по сектору, ніж безпосередні наслідки санкцій", - йдеться у звіті.

S&P прогнозує уповільнення зростання ВВП РФ в 2014 році до 0,3 відсотка, у 2015 році - зростання на 1,1 відсотка.

Стагнація вкладів фізосіб, ризики відтоку депозитів великих корпоративних клієнтів, які служили основною підмогою для ліквідності, посилюють залежність російських банків від засобів ЦБР, відзначає S&P.

Частка коштів Центробанку в зобов'язаннях банків становить 10 відсотків, наближаючись до пікового значення кризового 2009 року, коли вона була 13 відсотків.

"На додаток до ризиків фінансування, на нашу думку, слабкі економічні перспективи призведуть до зростання проблемних кредитів у банків, і це впливатиме на їх капітал і рентабельність", - йдеться у звіті.

Разом з Росією S&P оцінило ризики банків ще шести країн з економікою, що розвивається, - Китаю, Індії, Туреччини, Південної Африки, Бразилії та Мексики.