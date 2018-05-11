Мінфін обговорює з МВФ коригування до держбюджету

За словами міністра фінансів, в результаті припинення парламентом системи автоматичного блокування податкових накладних зріс обсяг відшкодування фіктивного ПДВ.

Міністерство фінансів України обговорює з Міжнародним валютним фондом необхідні корективи до державного бюджету.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на слова міністра Олександра Данилюка.

«Зараз ми працюємо з МВФ над тим, які корективи внести до держбюджету», - сказав міністр.

За його словами, цього року виникла проблема через те, що парламент призупинив дію системи автоматичного блокування податкових накладних.

«Як наслідок у нас зріс обсяг відшкодування фіктивного ПДВ. Це - постійна боротьба, до якої ми залучені та змушені вносити корективи до бюджету у міру виникнення різного роду проблем», - пояснив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-березень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 20,564 млрд грн, що більш ніж удвічі вище за дефіцит за аналогічний період попереднього року.

Зведений бюджет за цей період виконано з дефіцитом на рівні 3,001 млрд грн проти профіциту за аналогічний період попереднього року в розмірі 4,005 млрд грн.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.