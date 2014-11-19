Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,20 гривні

14:20, 19 листопада 2014
Фінанси
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Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 19 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,1983 грн/дол.

REUTERS

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,1983 грн за 1 долар США», - сказано в повідомленні.

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За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 26,8 млн дол. США, мінімальний курс (курс відсікання) - 15,1950 грн за 1 долар США.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 18 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,2593 грн/дол.

Регулятор від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

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