Вчора банки отримали майже 2 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування шести банкам на 1,997 млрд грн терміном на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,423 млрд грн 14 банкам під 7,5% річних на один день, на 958 млн грн 7 банкам на 7 днів під 11% річних, на 393 млн грн 4 банкам на 14 днів під 11,5% річних, на 153 млн грн 2 банкам на 30 днів під 12% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 6,218 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 13,4%, у т. ч. за кредитами овернайт - 12,8% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 17 листопада надав банкам рефінансування на 1,965 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 7,853 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 7,341 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 13,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 12,8% річних.

Також повідомлялося, що Нацбанк у жовтні збільшив рефінансування банків до понад 10 млрд гривень.