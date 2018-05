Рекомендації для деофшоризації

Скандал Panama papers та Paradise papers чітко показав, як офшорні території, часто відомі як юрисдикції секретності або податкові притулки, відіграють ключову роль у сприянні незаконному надходженню грошей через кордони. Найбільш популярні с них - серед заморських територій Британії.

1 травня 2018 року парламент Великої Британії висловився за вимогу будь-якої британської заморської території запровадити державні реєстри, які розкривають осіб, які є бенефініціарами компаній зареєстрованих у цих юрисдикціях, до кінця 2020 року.

У 2015 році дослідження компанії Transparency International UK (TI-UK) показало, що компаніями-оболонками, зареєстрованими в юрисдикціях секретності, було залучено понад три чверті корупційних справ, пов'язаних з майном, які були розслідувані поліцією Лондона. З цих компаній майже 80% були зареєстровані у заморських територіях Великобританії - Бермудські острови, Кайманові острови та Британські Віргінські острови. За даними антикорупційного розслідування Panama Papers, тільки на останніх було виявлено 150 компаній, пов’язаних з українськими високопосадовцями.

Британія показує чіткий курс на боротьбу з відмиванням брудних коштів та деофшоризацію економіки і бізнесу

На минулому тижні розслідування BBC Panorama, проведене спільно з TI-UK та Проектом з підготовки звітів з організованої злочинності та корупції (OCCRP), опублікувало подробиці щодо української злочинної групи, яка придбала вісім шикарних закладів у Лондоні, використовуючи компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах.

Тому, повертаючись до рішення британського парламенту, слід зазначити, що Британія показує чіткий курс на боротьбу з відмиванням брудних коштів та деофшоризацію економіки і бізнесу.

У України ж тут дві великі проблеми - недостатня ефективність органів фінансового контролю (особливо щодо транзакцій політично значущих осіб) та недосконалість кримінального законодавства щодо визначення тяжкості злочинів з відмивання коштів.

Неодноразово FATF (Financial Action Task Force) та MONEYVAL (Committee of experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering and the Measures and the Financing of Terrorism of Council Of Europe) під час проведення моніторингу України звертали увагу, що боротьба з відмиванням брудних коштів та

подальшою їх офшоризацією носить характер політичних заяв та потребує реальних ефективних дій.

Зокрема, у останньому звіті щодо прогресу України у боротьбі з відмиванням коштів та фінансування тероризму, експерти MONEYVAL чітко зазначили, що в країні є сильна політична вмотивованість щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ML/FT). Вжиті заходи вже мали позитивний ефект, проте, очевидною є відсутність суворих вироків за злочини, для чого Україні потрібні більш сильні інституції у даній сфері.

Справа у тому, що система органів фінансового контролю України (Financial Intelligence Unit), хоча і демонструє відносний успіх, критично потребує технічного оновлення IT систем та кращої комплектації висококваліфікованими кадрами. Один з головних акцентів звіту MONEYVAL у тому, що Україна добре проводить збір інформації про фінансові злочини, але далі нічого не робить з цими фактами. Вони не використовуються як основа для кримінальних проваджень щодо відмивання коштів і не призводять до засудження осіб, причетних до злочинів.

У звіті також зазначається, що з березня 2014 року активні кроки вживаються проти осіб, що мають зв'язки з колишнім режимом, і до сьогодні складні розслідування призвели до двох судових вироків, одним з яких є відмивання грошей у значних обсягах. Але судове переслідування необхідне у справах, пов'язаних з корупцією та розкраданням державного майна на високому рівні не лише особами, що пов'язані з колишнім режимом, але й діючими державними посадовими особами та їхніми партнерами.

Крім того, режим конфіскації вкрадених коштів, на переконання MONEYVAL, не застосовується послідовно у всіх справах, щодо відмивання брудних грошей.

Українське кримінальне законодавство визначає, що відмивання коштів, як і раніше, по суті розглядається як «вторинний рівень» злочину, як додаток до основного злочину - зазначається у звіті MONEYVAL. І кожного разу відповідальність за відмивання коштів є меншою, ніж за основний злочин. Тому експерти MONEYVAL рекомендують ввести в Кримінальний кодекс України норми, які роблять більш жорсткими санкції за відмивання грошей.

Українські і міжнародні експерти вже неодноразово зазначали дуже відносну можливість застосовувати існуюче кримінальне законодавство щодо притягнення осіб до відповідальності за відмивання грошей. Дані злочини не кваліфікуються як окремі, а слідчі не бажають доводити складні схеми з застосуванням офшорних юрисдикцій. Попри те, що у 2016-му році було внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, за якими дозволено конфіскувати злочинні активи, які належать третім особам, а не тільки підозрюваному чи обвинуваченому, статистики щодо застосування цієї норми немає. За словами директорки Центру протидії корупції Дарини Каленюк, немає притомних стандартів для використання спецконфіскації, що становить серйозні ризики.

На жаль, жодних законодавчих ініціатив у цій сфері українськими парламентарями досі не напрацьовано. Втім, слід нагадати, що на початку 2019 року ми знову звітуємо щодо імплементації рекомендацій MONEYVAL. І було б дуже непогано, якби звіт не був такий блідий, як остання гра «Динамо» проти «Шахтаря».

Євген Калінін, експерт комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, радник ЮК "Primelex"