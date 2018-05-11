Суд через "замінування" переніс розгляд апеляції НБУ на усунення Рожкової

Суд розгляне апеляцію Нацбанку 15 травня.

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги Національного банку України на рішення Дарницького районного суду про відсторонення від виконання обов'язків заступника голови НБУ Катерини Рожкової на 15 травня.

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Як повідомила прес-служба НБУ, суд мав провести засідання 10 травня.

«З метою якнайшвидшого відновлення повноцінної діяльності правління Національний банк 25 квітня звернувся зі скаргою до Апеляційного суду міста Києва. Однак під час судового засідання надійшло повідомлення про замінування будівлі Апеляційного суду, і суд був змушений перенести засідання на 15 травня», - йдеться в повідомленні.

В НБУ назвали цей факт спробою зацікавлених осіб заблокувати роботу Апеляційного суду і створити перешкоди для відновлення повноцінної роботи правління регулятора.

Також повідомляється, що Нацбанк звернувся до Вищої ради правосуддя і в Національне антикорупційне бюро з метою перевірки дій судді Дарницького районного суду.

Як повідомляв УНІАН, Дарницький районний суд Києва заборонив заступнику голови Національного банку України Катерині Рожковій брати участь у роботі і засіданнях правління НБУ. Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У відповідь у НБУ заявили, що регулятор не отримував будь-яких рішень суду щодо обмеження повноважень Рожкової, але при цьому вважає оприлюднене у відкритих джерелах відповідне рішення незаконним і вже оскаржив його в апеляційному порядку.

Рожкова обіймає посаду заступника голови НБУ - куратора банківського нагляду з жовтня 2016 року. До цього, в 2015-2016 році, вона очолювала Департамент банківського нагляду НБУ.

У 2014-2015 році Рожкова виконувала обов'язки голови правління «Платинум Банку», що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб з лютого 2017 року.