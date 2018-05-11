Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену копанню картоплі (фото)

Номінал монети становитиме 10 гривень, тираж випуску - 4 тисячі штук.

Національний банк України з 22 травня вводить в обіг срібну пам'ятну монету «Копання картоплі».

Як повідомляється на сайті НБУ, номінал монети становитиме 10 гривень, категорія якості карбування - «пруф», а тираж випуску - 4 тисячі штук.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2017 році реалізував понад 1,2 млн пам'ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн, зокрема, 830 монет із золота, 47,3 тисяч монет зі срібла і 1,2 млн монет із нейзильберу.

За цей період НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет, зокрема, 11 срібних, 9 біметалевих, 27 із нейзильберу, а також випустив 4 пам'ятні медалі.