Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до 15,20 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 19 листопада з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1520.0110 грн (з 14.00 18 листопада - 1526.0180);

100 євро - 1902.1418 (з 14.00 18 листопада - 1906.9121);

10 російських рублів - 3.2355 (з 14.00 18 листопада - 3.2240).

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Станом на 12:45 котирування гривні відносно долара становили 15,1950/15,5050.

Котирування гривні щодо євро на цей момент часу становили 19,0530/19,4386.

Котирування гривні до російського рубля на зазначений момент становили 0,3239/0,3307.