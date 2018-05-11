Нацбанк назвав причини зростання цін

У НБУ відзначили, що квітневий показник інфляції дещо перевищив прогноз.

Квітневий показник інфляції в Україні дещо перевищив прогноз, опублікований в інфляційному звіті Національного банку за квітень, за рахунок впливу найбільш волатильних компонентів.

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Про це йдеться в коментарі НБУ щодо даних Державної служби статистики про уповільнення інфляції в Україні в квітні до 13,1% в річному вираженні з 13,2% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

За оцінками НБУ, як і раніше, на високих показниках інфляції позначилося подальше зростання виробничих витрат, зокрема, на оплату праці, а також швидке відновлення споживчого попиту.

Крім того, на цінах на окремі імпортовані непродовольчі товари відбилося ослаблення курсу гривні в кінці 2017 - початку 2018 року, оскільки ці товари купуються роздрібними мережами з випередженням (наприклад, весняно-літні колекції одягу і взуття).

«Відхилення фактичної інфляції в квітні від прогнозу незначне і може бути нівельовано у наступні місяці. До того ж, монетарні умови є поки достатньо жорсткими, щоб забезпечити поступове зниження споживчої інфляції відповідно до прогнозу», - зазначили в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись у порівнянні з 13,2% у березні.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозам у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні в поточному році на рівні 10%.