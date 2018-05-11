Мінфін позбавляє «Укрсоцбанк» статусу первинного дилера ОВДП

Відповідний договір припиняє свою дію з ініціативи банку.

Міністерство фінансів України позбавляє «Укрсоцбанк» статусу первинного дилера облігацій внутрішньої державної позики.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, договір про співпрацю на ринку державних цінних паперів між міністерством і банком припиняє свою дію з 19 травня за зверненням «Укрсоцбанку».

Довідка УНІАН. За інформацією Мінфіну, найбільшими покупцями ОВДП в 2017 році серед первинних дилерів за обсягами купівлі паперів стали «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «ПриватБанк».

У січні 2016 року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.