Курси валют: після вихідних євро подорожчає

Офіційний курс НБУ на 14 травня: 100 USD – 2619.8009 грн; 100 EUR – 3126.4704 грн; 10 RUR – 4.2436 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 14 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2619.8009 (11 травня – 2619.2160)

100 EUR – 3126.4704 (11 травня – 3111.1048)

10 RUR – 4.2436 (11 травня – 4.1892)

У п'ятницю, 11 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,19/26,21 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,29/31,32 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,1980 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 580 угод на суму 440,46 млн дол.