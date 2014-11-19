Посольство США стежить за спробою незаконного заволодіння активами американської інвесткомпанії в Україні

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила аналітик економічного відділу посольства США Джоанна Тай.

«Ми в посольстві моніторимо і спостерігаємо за ситуацією», - сказала вона.

Причому представник посольства США заявила, що на даний момент нічого не може повідомити про те, коли конфлікт навколо американської компанії може бути розглянутий на рівні посла США в Україні, президента і прем'єр-міністра України.

У свою чергу, присутній на прес-конференції голова компанії Foyil Capital Limited Доріан Фойл звернувся із проханням до президента України посприяти у розслідуванні факту шахрайства на фондовому ринку і зазначив, що у випадку відсутності реакції з боку керівництва країни, дана ситуація може стати негативним сигналом для іноземних інвесторів.

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«Я розумію, що моя компанія не є найбільшим інвестором в економіку України, але і жахлива ситуація, яка зараз склалася навколо активів моєї компанії та її клієнтів, може стати негативним сигналом для інших іноземних інвесторів», - сказав Фойл.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році на українському фондовому ринку розгорівся скандал щодо спроби незаконного заволодіння шахраями активами інвесткомпанії Foyil Capital.

У липні американський інвестор Доріан Фоїл прийняв рішення продати свою компанію Foyil Securities New Europe, яка є ліцензованим українським брокером. Покупцем і директором став Олександр Смалій, а опосередкованим власником Сергій Голубицький. Після продажу Доріан Фоїл продовжував обслуговувати рахунки у цінних паперах компанії Foyil Capital Limited.

Пізніше нові власники компанії незаконним шляхом привласнили дивіденди Foyil Capital Limited на суму майже 770 тис. грн. Крім того, шахраї вивели з компанії всі активи в цінних паперах, приблизна вартість яких складає понад 1 млн дол. Після цього вкрадені цінні папери та активи були перераховані на рахунки фізичних осіб і компаній, які перебувають у непідконтрольній Україні зоні АТО.

Довідка УНІАН. Група компаній Foyil Group була заснована у 1996 році з відкриттям компанії з управління активами, спрямованої на ринки, фондові ринки Європи і світу в цілому. У квітні 1997 року був заснований Foyil Ukrainian Opportunity Fund із загальною сумою статутного капіталу у розмірі 50 мільйонів доларів США.

Група компаній через свої структурні підрозділи надає послуги управління інвестиційними та недержавними пенсійними фондами, консультаційні послуги у сфері злиттів і поглинань компаній, здійснення процедури первинного розміщення акцій на біржі, а також здійснює розрахунки за угодами та надає послуги зберігача цінних паперів своїм клієнтам.