В Австралії обмежать оплату готівкою з 2019 року

З допомогою ліміту на розрахунки готівкою влада Австралії сподіваються залучити до бюджету додаткові три мільярди доларів США.

Уряд Австралії оголосив про введення ліміту на розрахунки готівкою з 1 липня 2019 року.

Як повідомляє Медуза з посиланням на Gizmodo, за купівлю товарів і послуг на суму понад 10 тисяч австралійських доларів (7,5 тисяч доларів США) можна буде заплатити тільки за допомогою чека або банківської карти.

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Як заявив головний скарбник Австралії Скотт Моррісон, цей захід повинен підвищити збори податків в країні. "Це погані новини для кримінальних банд терористів і тих, хто намагається шахраювати з податками", - заявив він, представляючи парламенту бюджет на 2018-2019 роках.

Як зазначає The Guardian, однією з причин введення ліміту на готівку стала боротьба з нелегальною торгівлею тютюном. В Австралії встановлено найвищі у світі податки на продаж сигарет, одна пачка коштує 40 австралійських доларів (30 доларів США); при цьому в країні існує великий чорний ринок торгівлі тютюном, пише Gizmodo.

З допомогою ліміту на розрахунки готівкою влада Австралії сподівається залучити до бюджету додаткові чотири мільярда австралійських доларів (три мільярди доларів США).

В Австралії близько 37% всіх комерційних платежів здійснюються з використанням готівки. Для порівняння, в США цей показник становить 32%, в Швеції, влада якої активно розвивають безготівкові розрахунки, - 15%.