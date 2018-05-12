Facebook планує запустити власну криптовалюту - ЗМІ
Facebook має намір запустити власну криптовалюту й створив команду для вивчення технології блокчейна.
Про це повідомляє портал Cheddar з посиланням на обізнані джерела в компанії, передає НВ.
Як повідомляється, соцмережа почала вивчати відповідні технології близько року тому. Тоді цим напрямком займався єдиний співробітник. Однак цього тижня Facebook створив команду, що складається з понад десятка людей, яка вивчає технології блокчейна, що включають майнінг і обіг криптовалют.
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Очолив новий відділ віце-президент соцмережі, який відповідає за додаток Messenger Девід Маркус.
Відзначається, що криптовалюта буде призначена для проведення електронних платежів у рамках соціальної мережі.
"Як і багато інших компаній, Facebook досліджує способи вигідного використання можливостей, що надаються технологією блокчейна", - заявив телеканалу представник соцмережі.
За словами джерела, робота Facebook у цій області може зайняти роки і вимагатиме покупки інших компаній, що працюють над блокчейном і криптовалютами.
За його словами, новостворена "невелика команда буде вивчати безліч різних напрямків".