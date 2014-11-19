Нацбанк і Мінфін створюють комітет з порятунку гривні

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook.

«Лише тісна плідна співпраця та солідарна відповідальність уряду і Національного банку будуть сприяти стабілізації валютного курсу і поліпшенню умов на грошово-кредитному ринку», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

За інформацією НБУ, в комітет увійдуть голова Нацбанку і керівник підрозділу НБУ, відповідального за проведення грошово-кредитної політики, а також міністр фінансів та керівник структурного підрозділу Мінфіну, відповідальний за проведення боргової політики.

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Також повідомлялося, що 11 листопада до Києва приїхала оціночна місія МВФ під керівництвом Миколи Георгієва. За підсумками своєї роботи місія підготує доповідь про ситуацію в економіці України та запропонує її на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться в кінці грудня - на початку січня 2015 року. Рада може схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту і перегляд програми.

Нагадаємо, Нацбанк 11 листопада оновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., і таким чином від початку року гривня знецінилася щодо долара на 97% (7,77 грн), або майже у 2 рази. Офіційний курс гривні до долара на середу, 19 листопада, становить 15,2602 грн/дол.