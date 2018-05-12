Грицак виступає проти зменшення фінансування СБУ

За словами Василя Грицака, співробітники Служби безпеки України «не жирують».

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що виступає проти зменшення фінансування СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак сказав журналістам під час робочого візиту до Черкаської області, відповідаючи на запитання, як він ставиться до заяви міністра фінансів Олександра Данилюка про необхідність скорочення бюджетних витрат на СБУ.

Голова СБУ зазначив, що ставиться до такої ініціативи негативно.

«Поясню: тому що я не можу сказати, що співробітники Служби безпеки жирують на сьогодні. Я відверто це скажу», -додав Грицак.

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Голова СБУ зауважив, що більша частина виділених СБУ коштів витрачається на утримання військовослужбовців і співробітників служби.

«Ми надзвичайно мало коштів отримуємо на розвиток. Ми дуже мало коштів отримуємо на будівництво житла для військовослужбовців, тому я вважаю, що це неправильно», - додав Грицак.

Раніше в інтерв'ю журналу "Новое время" міністр фінансів Данилюк заявив про необхідність скорочення витрат на Генеральну прокуратуру України і СБУ, а також про збільшення витрат на контррозвідку.