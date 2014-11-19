Яценюк вимагає від коаліції швидко прийняти бюджет-2015, щоб не злити МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

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«Не буде бюджету - не буде програми співпраці з МВФ. Приватні інвестори у країні, де йде війна, не йдуть. Тому ключова вимога - невідкладно узгодити показники бюджету», - сказав Яценюк.

Нагадаємо, про готовність проекту бюджету на 2015 рік прем'єр-міністр заявляв у жовтні.