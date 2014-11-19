Яценюк вимагає від коаліції швидко прийняти бюджет-2015, щоб не злити МВФ
18:26, 19 листопада 2014Фінанси
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав ключовою вимогою до створюваної парламентської коаліції невідкладне узгодження показників бюджету на наступний рік.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
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«Не буде бюджету - не буде програми співпраці з МВФ. Приватні інвестори у країні, де йде війна, не йдуть. Тому ключова вимога - невідкладно узгодити показники бюджету», - сказав Яценюк.
Нагадаємо, про готовність проекту бюджету на 2015 рік прем'єр-міністр заявляв у жовтні.
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