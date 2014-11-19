Українські банки від початку року втратили 13,5 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нагадаємо, за підсумками січня-вересня банківська система отримала 10,634 млрд грн збитку, таким чином, у жовтні банки отримали 2,9 млрд грн збитків.

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За інформацією НБУ, доходи банків у січні-жовтні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросли на 28,8% і склали 174,761 млрд грн, витрати - на 40,9%, до 188,256 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України у 2013 році склав 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче від показника прибутку за підсумками 2012 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські банки втратили через війну 60 млрд гривень.