Українські банки від початку року втратили 13,5 млрд гривень
18:39, 19 листопада 2014Фінанси
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Банківська система України за підсумками січня-жовтня 2014 року отримала 13,495 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 2,098 млрд грн.
В НБУ заявили, що банківська система України втратила у 2014 р. 13,5 млрд гривень / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Нагадаємо, за підсумками січня-вересня банківська система отримала 10,634 млрд грн збитку, таким чином, у жовтні банки отримали 2,9 млрд грн збитків.
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За інформацією НБУ, доходи банків у січні-жовтні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросли на 28,8% і склали 174,761 млрд грн, витрати - на 40,9%, до 188,256 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України у 2013 році склав 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче від показника прибутку за підсумками 2012 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що українські банки втратили через війну 60 млрд гривень.
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