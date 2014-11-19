Головна умова наступного траншу МВФ не формування уряду, а ухвалення бюджету - Шлапак

Про це сказав журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Нам треба прийняти, найголовніше, я впевнений, - бюджет. Така умова МВФ. Не формування уряду, а ухвалення бюджету», - сказав міністр.

Причому він ще раз наголосив, що третій транш кредитної програми stand-by в обсязі 2,7 млрд дол. Україна, найімовірніше, отримає вже на початку наступного року. Це частково пов'язано з тим, що формування коаліції у новому парламенті і, як наслідок, формування нового уряду, з яким місія МВФ буде обговорювати подальшу реалізацію програми співпраці, выдбувається досить повільно.

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«Боюся, що з такими темпами формування коаліції та уряду ми не встигнемо до кінця року отримати кредитний транш - УНІАН)», - сказав Шлапак.

Раніше УНІАН повідомляв, що Гонтарева сподівається отримати черговий транш МВФ до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Україну приїхала оціночна місія МВФ, завдання якої - оцінити поточну ситуацію в економіці країни, а також підготувати доповідь для розгляду на Раді директорів МВФ. Рада директорів, як очікується, буде засідати у середині грудня і за підсумками розгляду доповіді місії прийме рішення про надання нашій країні третього кредитного траншу.

Програма співпраці між Україною та МВФ була схвалена у квітні поточного року строком на два роки й обсягом фінансування 17 млрд дол., із яких 4,5 мрлд Україна вже отримала - у травні та у вересні.