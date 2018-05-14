Російський "Сбербанк" вирішив докапіталізувати українську "дочку"

В результаті капітал банку зросте на 66,58% - до 20,765 мільярда гривень.

Російський державний "Сбербанк" вирішив збільшити капітал дочірнього банку в Україні на 66,58%, або на 8,3 мільярда гривень - до 20,765 мільярда гривень.

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Як повідомив український дочірній банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, докапіталізація буде проведена шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Також повідомляється, що кошти від збільшення капіталу будуть спрямовані на формування резервів. Конвертація цінних паперів не передбачається.

Довідка УНІАН. Дочірній банк російського державного "Сбербанку" в Україні працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. У 2017 році банк отримав 132 мільйони гривень прибутку.

До 16 березня 2019 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.