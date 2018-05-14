Гривня почала тиждень зі зміцнення до долара

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,15/26,18 грн/дол.

У понеділок, 14 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,15/26,18 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 1 копійку.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,33/31,37 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4229/0,4237 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,1715 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 224 угоди на суму 137,92 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,19/26,21 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,29/31,32 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.