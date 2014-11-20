Visa висунула Росії умови, на яких згодна працювати в країні

Міжнародна платіжна система Visa перерахувала умови, при яких згодна продовжити працювати в Росії, передає РБК.

Зокрема, у своєму листі Банку Росії глава російського офісу Ендрю Торре просить не впливати на тарифну політику Visa при перекладі платіжного трафіку і залишити можливість користуватися рідними потужностями.

Читайте такожРосія може позбавити Visa і MasterCard права вибирати розрахункові банкиЕндрю Торре пише про те, що з розумінням ставиться до бажання ЦБ налагодити співпрацю з Visa в рамках закону, згідно з яким міжнародні платіжні системи повинні обробляти транзакції усередині Росії через НСПК. Але при цьому Торре пропонує ряд умов цього співробітництва для продовження своєї роботи в Росії. Зокрема, Visa хоче зберегти за собою право встановлювати тарифи та інші види плати за різні послуги, що компанія надає в Росії.

Також Visa хоче, щоб НСПК надавала їй послуги на тих же умовах, що і іншим платіжним системам. У той же час Торре просить, щоб у Visa було право використовувати власний операційний та кліринговий центр і при цьому не платити внесок в разі, якщо НСПК не буде гарантувати системі безперебійність і надійність обслуговування.

У листі Visa заявляє про те, що не має наміру на своїх пластикових картах розміщувати знаки або логотипи інших платіжних систем, тобто здійснювати кобейджинг.

На думку експертів, в цілому висунуті умови розумні і здійсненні.

Visa на запит РБК не відповіла. Директор по взаємодії з органами державної влади MasterCard Europe в Росії Олексій Малиновський сказав РБК, що платіжна система листів в ЦБ з пропозиціями щодо умов роботи в Росії не направляла.

Прес-служба ЦБ повідомила РБК, що Банк Росії своєчасно відповів на звернення платіжної системи Visa, роз'яснивши окремі норми законодавства. РБК також вдалося отримати копію листа ЦБ, надісланого на адресу Торре. У ньому регулятор не відповідає на конкретні пропозиції платіжної системи, відзначаючи при цьому, що Visa нічого не заважає продовжувати свою діяльність в якості оператора платіжної системи і одночасно бути учасником НСПК. Подальші питання ЦБ пропонує обговорювати в рамках спеціально створених робочих груп.