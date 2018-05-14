У ЄС посилили боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Внесення поправок є частиною заходів у сфері безпеки, запланованих після серії терористичних актів в Європі в 2016 році.

Рада ЄС схвалила в понеділок директиву про посилення правил щодо запобігання відмивання грошей та фінансування тероризму, які передбачають, зокрема, підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.

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"Рада прийняла 14 травня директиву, що посилює правила ЄС щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Директива передбачає припинення злочинного фінансування без шкоди для нормального функціонування платіжних систем", - йдеться в повідомленні прес-служби Ради ЄС, передає Прайм.

Внесення поправок є частиною заходів у сфері безпеки, запланованих після серії терористичних актів в Європі в 2016 році.

"Нові правила необхідні для підвищення безпеки в Європі, дозволяючи позбавляти терористів доступних їм засобів", - сказав міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов, який нині головує в Раді.

Ключові зміни включають розширення доступу до інформації про бенефіціарів, підвищення прозорості володіння компаніями і трастами, усунення ризиків, пов'язаних з передплаченими картами і електронними валютами, підвищення рівня співпраці між підрозділами фінансової розвідки, а також поліпшення контролю операцій з участю третіх країн з високим рівнем ризику.