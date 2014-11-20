У РФ вирішили замінити українські банки на Донбасі російськими

У РФ розроблено законопроект, яким російські банки наділяються правом відкривати філії на територіях масового проживання співвітчизників, що зазнали гуманітарну катастрофу, зокрема, в Донбасі, пишуть "Известия".

Автор документа єдинорос Євген Федоров (член комітету Держдуми з бюджету і податків) повідомив виданню, що в даний час законопроект знаходиться на розгляді в уряді.

Читайте такожКиїв може створити вільну економічну зону на Донбасі - МінфінФедоров впевнений, що з 800 російських банків знайдуться бажаючі почати працювати в регіоні, де "мільйони потенційних клієнтів". Почали ж працювати в анексованому Криму, незважаючи на санкції, зазначив він.

Як говориться в пояснювальній записці до документа, його метою є створення правових основ для "надання соціально-економічної підтримки російським співвітчизникам, що масово проживають у зоні гуманітарної катастрофи". Правом вводити режим надання соціально-економічної підтримки співвітчизникам, що проживають за кордоном, наділяється уряд, а Верховний суд встановить наявність гуманітарної катастрофи там, де живуть "співвітчизники" (на підставі їх заяви).

Для визначення меж зони катастрофи Верховний суд може використовувати матеріали "референдумів", "виборів органів влади на місцях" чи інші документи, що подаються заявниками, випливає з законопроекту.

Начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий каже, що, відповідно до інструкції Банку Росії від 2 квітня 2010 року, для отримання дозволу створити філію на території іноземної держави банк повинен надати регулятору копію дозволу від іноземного регулятора (в даному випадку Нацбанк України). "Робота російських банків на території України без узгодження з НБУ може спровокувати новий виток санкцій як проти цих банків, так і проти Росії", - додав Осадчий.