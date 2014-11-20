Нацбанк прогнозує падіння ВВП в 2014 році на 7,5% і в 2015 році на 4,3%

Національний банк України прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 7,5% і в 2015 році на 4,3%, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева на п'ятому українському інвестиційному форумі, організованому CFA Society Ukraine.

«На жаль, змушена констатувати, що економіка України продовжує падати. За нашими прогнозами, ВВП цього року становитиме мінус 7,5% і наступного року – мінус 4,3%», - сказала Гонтарева.

Читайте такожЯценюк очікує зростання економіки України не раніше 2016 року