ПриватБанк розповів про технічний збій через аварію в "Київстарі"

Підключення резервних каналів зв'язку дозволило відновити роботу сервісів.

Найбільший банк України ПриватБанк" пояснює перебої в роботі низки своїх сервісів вночі 13 травня аварією магістральних каналів зв'язку мобільного оператора "Київстар".

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Як повідомляється на сайті фінустанови, фахівці банку і компанії в екстреному режимі виконали роботи з підключення резервних каналів зв'язку, що дозволило відновити стабільність роботи платіжних сервісів до 8 ранку.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.

Компанія "Київстар" заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в інтернет. Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 26,4 мільйона користувачів. Акціонером "Київстару" є холдинг з російськими коренями VEON (до 2017 року - VimpelCom).