Україна до кінця року має повернути 325,5 мільярда гривень боргів

У тому числі належить повернути борги на 204,4 млрд грн і виплатити 121,1 млрд грн у рахунок їх обслуговування.

Обсяг виплат України за державним та гарантованим державою боргом до кінця 2018 року становитиме 325,53 млрд у гривневому еквіваленті.

Згідно з оновленим графіком на сайті Міністерства фінансів, у тому числі до кінця року потрібно повернути борги на 204,43 млрд грн й виплатити 121,10 млрд грн у рахунок їх обслуговування.

За інформацією Мінфіну, в 2019 році платежі з погашення та обслуговування держборгу становитимуть 317,47 млрд грн, у 2020 році - 266,07 млрд грн.

Загалом за період із 2018 по 2045 рік включно Україні належить сплатити 3,069 трлн грн, у тому числі 1,948 трлн грн у рахунок погашення боргу і 1,121 трлн грн - у рахунок його обслуговування.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України в першому кварталі 2018 року зріс у доларовому еквіваленті на на 1,4% - до 77,37 млрд дол.

У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на на 4,1%, - до 2,054 трлн грн.