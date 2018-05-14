Україна до кінця року має повернути 325,5 мільярда гривень боргів

16:32, 14 травня 2018
Фінанси
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Мінфін оцінив обсяг боргових виплат України до кінця року в 325,5 млрд грн / фото УНІАН

Згідно з оновленим графіком на сайті Міністерства фінансів, у тому числі до кінця року потрібно повернути борги на 204,43 млрд грн й виплатити 121,10 млрд грн у рахунок їх обслуговування.

За інформацією Мінфіну, в 2019 році платежі з погашення та обслуговування держборгу становитимуть 317,47 млрд грн, у 2020 році - 266,07 млрд грн.

Загалом за період із 2018 по 2045 рік включно Україні належить сплатити 3,069 трлн грн, у тому числі 1,948 трлн грн у рахунок погашення боргу і 1,121 трлн грн - у рахунок його обслуговування.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України в першому кварталі 2018 року зріс у доларовому еквіваленті на на 1,4% - до 77,37 млрд дол.

У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на на 4,1%, - до 2,054 трлн грн.

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Теги: #держборг#держборг України