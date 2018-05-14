«Ощадбанк» збиратиме штрафи для прикордонників

На пунктах пропуску через кордон України будуть розміщені мобільні термінали банку.

Державний «Ощадбанк» підписав меморандум про співпрацю з Державною прикордонною службою України, що передбачає сплату адміністративних стягнень з прикордонних питань з використанням платіжних терміналів і онлайн-сервісу фінустанови.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, сплата штрафів безпосередньо у пункті пропуску без необхідності відвідувати банківське відділення істотно заощадить час, а онлайн-сервіс дозволить сплачувати стягнення навіть з-за кордону.

У банку повідомили, що на лінії прикордонного контролю кожного пункту пропуску через державний кордон України та контрольного пункту в'їзду-виїзду будуть розміщені мобільні термінали для оплати штрафів платіжними картками.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. За підсумками 2017 року банк отримав 558,523 млн грн прибутку.