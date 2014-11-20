Нацбанк прогнозує прискорення інфляції у 2014 році до 25%

Національний банк України прогнозує прискорення інфляції за підсумками поточного року до 25% із 19%, прогнозованих раніше.

Про це у ході п'ятого Українського інвестиційного форуму повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Уже зараз інфляція становить 20% і до кінця року прискориться до 25%», - сказала Гонтарева.

На думку глави НБУ, одним із основних чинників прискорення інфляції є скорочення експорту.

Читайте такожНацбанк пояснює жовтневу інфляцію падінням гривні й сезонним зростанням цінНагадаємо, що Національний банк також прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 7,5% і в 2015 році на 4,3%.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, інфляція в Україні у жовтні порівняно з вереснем 2014 року сповільнилася до 2,4% від 2,9%, зафіксованих у вересні порівняно із серпнем.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти жовтня 2013 року) інфляція прискорилася до 19,8% до 17,5%, зафіксованих місяцем раніше.

Від початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція у жовтні прискорилася до 19% із 16,2%, зафіксованих на місяць раніше.