Прибуток найбільшого російського банку ВТБ через санкції впав на 88%

Чистий прибуток російського банку ВТБ за МСФЗ за 9 місяців впала на 88% до 5,4 млрд рублів, передає ТАСС.

ВТБ збільшив відрахування в резерви до 157,8 млрд рублів з 72,8 млрд рублів роком раніше.

Рентабельність капіталу ВТБ у звітний період склала 0,8% проти 7,4% в минулому році. Сукупний кредитний портфель ВТБ за МСФЗ виріс на 21,2% до 8,02 трлн рублів.

Читайте такожНайбільший російський банк ВТБ через санкції просить у держави допомогу в $5 млрдРазом з тим, частка непрацюючих кредитів ВТБ за МСФЗ за липень-вересень 2014 року зросла на 0,1 процентного пункту до 6%.

Банк ВТБ - російський комерційний банк c державною участю (60,9% належить державі). Другий за розміром активів (після Сбербанку) банк країни і перший за розміром статутного капіталу. Головний офіс банку знаходиться в Москві, зареєстрований банк у Санкт-Петербурзі. ВТБ потрапив під санкції Заходу і подав позов до суду ЄС.

В Україні ВТБ Банк був створений у 2007 року в результаті об'єднання банку «Мрія» і Внешторгбанка під єдиним брендом. Банк входить в ТОП-10 найбільших банків України за розміром активів.