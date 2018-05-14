Курс валют на 15 травня: долар дешевшає, євро дорожчає

Офіційний курс НБУ на 15 травня: 100 USD – 2617.1243 грн; 100 EUR – 3137.4086 грн; 10 RUR – грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 15 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2617.1243 (14 травня – 2619.8009)

100 EUR – 3137.4086 (14 травня – 3126.4704)

10 RUR – 4.2370 (14 травня – 4.2436)

У понеділок, 14 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,17/26,19 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня до закриття торгів залишилася на рівні відкриття.

Котирування гривні до євро втсановилися на рівні 31,38/31,40 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1712 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 444 угоди на суму 313,18 млн дол.