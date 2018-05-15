У Росії підрахували, скільки російських компаній і громадян потрапило під санкції США

Сьогодні Держдума розгляне пакет законопроектів про заходи у відповідь на санкції США та інших країн проти РФ.

Під санкції США проти Росії потрапило вже понад 400 юридичних осіб і понад 200 громадян РФ.

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Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, передає РИА Новости.

"Санкції США мають абсолютно недружній характер. У нас під них потрапило уже понад 400 юридичних осіб, близько 200 громадян нашої країни. Звичайно, ми повинні зробити все для того, щоб захистити інтереси нашої держави", — сказав Володін.

У вівторок Держдума на пленарному засіданні розгляне пакет законопроектів про заходи у відповідь на санкції США та інших країн проти РФ.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США ввели нові санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ «Ен Пі Ві Інжиніринг» Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління «Газпромбанку» Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія «Рособоронекспорт», банк «Російська фінансова корпорація», холдинг «Російські машини», група компаній «Ренова» і російська алюмінієва компанія «Русал».