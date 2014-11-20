Світовий банк поліпшив прогноз падіння економіки України в 2014 році

Світовий банк очікує незначне поліпшення економічної ситуації в Україні в четвертому кварталі і за підсумками року, але пропонує новому уряду якомога швидше почати реалізацію плану економічних реформ.

«За підсумками року ми очікуємо, що економіка України покаже дещо кращі результати. ВВП упродовж трьох кварталів 2014 року падав, але не так драматично, як ми думали. У середньому падіння становило 3,6%. Економісти очікували, що падіння буде більшим, – сказав Фан. - За підсумками року, падіння буде також значним, але не таким, як очікували раніше. Ми прогнозували 8% (за підсумками року – УНІАН), але ймовірно, цифра виявиться меншою».

При цьому Фан наголосив, що уряд повинен якомога швидше почати реалізацію плану економічних реформ, аби зберегти тенденцію економічного зростання. Відсутність перетворень в економіці, на думку голови представництва, буде не меншим згубною для України, ніж продовження конфлікту на сході країни.

«Що стосується наступного року. Якщо конфлікт на сході триватиме, безперечно, це матиме вплив на економіку. Але треба розуміти і те, що не менший вплив матиме і швидкість впровадження структурних реформ, особливо, в енергосекторі. Дефіцит «Нафтогазу» (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) втричі більший за дефіцит бюджету – ось на що потрібно звернути увагу», - наголосив Фан.

Читайте такожГоловною для нового уряду має стати реформа газового сектору - Світовий банкВін заначив, що Світовий банк не ставить термінів виконання реформ. «Але ми говоримо про те, що їх треба втілювати вже зараз. Що швидше, то краще», - сказав Фан.

У жовтні Світовий банк учетверте з початку поточного року погіршив прогноз для економіки України, очікуючи падіння ВВП країни на 8% в 2014 році і на 1% в 2015 році. При цьому Світовий банк очікував відновлення зростання економіки України в другій половині 2015 року і прогнозував зростання ВВП країни в 2016 році на 3,5% і в 2017 році на 4%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує рівень падіння економіки за підсумками року на 6,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку – на 9%.

За оцінкою Національного банку України падіння ВВП України в 2014 році становитиме 7,5%, в 2015 році - 4,3%.

Експерти очікують падіння економіки України за підсумками року на 6,5%-7%. При цьому падіння економіки Донбасу, де ведеться антитерористична операція, становитиме не менш як 25%.