НБУ не бачить потенційних покупців для українських «дочок» російських держбанків

Регулятор вважає єдиним цивілізованим шляхом для цих фінустанов поступове згортання діяльності.

Національний банк України не бачить потенційних покупців для українських дочірніх структур російських державних банків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», і вважає єдиним цивілізованим шляхом для цих фінустанов поступове згортання діяльності.

Читайте такожРосійський "Сбербанк" вирішив докапіталізувати українську "дочку"

Про це повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Ми на сьогоднішній день не бачимо потенційних покупців, які могли б придбати ці банки... Згортання діяльності – це єдиний цивілізований шлях для цих банків. Поступове згортання діяльності та здача банківської ліцензії», - сказала Рожкова.

Вона нагадала, що «БМ-Банк» вже прийняв рішення про самоліквідацію.

«Ми бачимо, що цим же шляхом йде ВТБ – він вже більше року працює в напрямку згортання своєї діяльності», - додала Рожкова.

Довідка УНІАН. До 16 березня 2019 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки українців і не перешкоджають докапіталізіції і продажу фінустанов.