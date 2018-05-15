У державний «Ощадбанк» увіллють 5 мільярдів

Нині НБУ не бачить потреби в докапіталізації інших українських держбанків.

Національний банк України погодив докапіталізацію «Ощадбанку» на суму близько 5 млрд грн, при цьому на даний час не бачить потреби в докапіталізації інших державних банків.

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Про це повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Ми погодили в цьому році докапіталізацію «Ощадбанку». Близько 5 млрд грн. Це пов'язано з необхідністю доформування резервів», - сказала вона.

Рожкова нагадала, що найбільша частка проблемних активів в Україні - в державних банках.

«Більше ми, як Національний банк, з точки зору адекватності капіталу, оцінки ризиків, не бачимо поки що потреб у додатковій капіталізації для державних банків», - додала Рожкова.

Як згодом уточнили в прес-службі НБУ, мова йде про грудневе рішення уряду про докапіталізацію «Ощадбанку», і питання про нову докапіталізації на даний час не розглядається.

«На даний момент ми не бачимо потреби в докапіталізації», - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, в 2017 році Мінфін випустив облігації внутрішньої держпозики для докапіталізації «Приватбанку» на 48,4 млрд грн, «Ощадбанку» - на 14,6 млрд грн, «Укрексімбанку» - на 7,7 млрд грн.

Разом з тим, наприкінці квітня голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний повідомив про обговорення з Міністерством фінансів обсягів нової капіталізації фінустанови.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів банками – «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

За оцінками НБУ, частка «непрацюючих» кредитів у банківській системі України перевищує 50%, у тому числі найвищий показник неробочих кредитів в кредитному портфелі держбанків – на рівні близько 70%.