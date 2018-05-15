Україна може потрапити до офшорного списку країн ЄС

У Мінфіні заявили, що це може статися в разі нератифікації багатосторонньої конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

Україна може потрапити до офшорного списку країн Європейського Союзу, якщо до кінця року не ратифікує багатосторонню конвенцію MLI про уникнення подвійного оподаткування.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів.

«Україна повинна ратифікувати Угоду MLI до кінця року, інакше може потрапити в офшорний список країн ЄС», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Міністерство відзначило, що MLI - це угода, приєднавшись до якого країна отримує можливість одночасного внесення змін до деяких або всіх діючих Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Ця угода є частиною Плану дій BEPS з протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування.

Згідно з повідомленням, зараз міністерство очікує від президента надання повноважень міністру фінансів України на підписання угоди MLI, потім угоду має ратифікувати парламент.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році приєдналася до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивному податковому плануванню. Серед них: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання ухиленню від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією. Приєднання України до BEPS означає, що країна зобов'язується імплементувати мінімальний стандарт плану, що включає чотири кроки боротьби з податковими зловживаннями, пов'язаними з використанням спеціальних режимів оподаткування, уникнення зловживань під час застосування податкових конвенцій, розкриття інформації про використання схем агресивного податкового планування, збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами.