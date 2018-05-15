Банки продовжують водити за ніс своїх позичальників - USAID

Кредитори продовжують поширювати недостовірну рекламу і водити в оману щодо вартості своїх послуг.

Українські банки та небанківські фінустанови продовжують порушувати права споживачів, встановлені чинним з червня 2017 року законом "Про споживче кредитування", включаючи поширення недостовірної реклами та введення потенційного позичальника в оману щодо вартості своїх послуг.

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Про це свідчать результати другої хвилі дослідження на ринку споживчого кредитування в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), трансформації фінансового сектора України, представлені на прес-конференції в Києві.

За результатами дослідження, понад 10% всіх рекламних матеріалів порушують заборону нульової ставки відсотків за кредитом, а у більшості рекламних матеріалів ставка не вказується.

Крім того, у 97,6% випадків таємний покупець не отримав повної письмової інформації про кредит, при цьому найчастіше відсутня інформація про реальну річну ставку та орієнтовну річну вартість кредиту.

Також дослідження показало, що фінустанови продовжують практику стягнення високих комісій за надання та обслуговування кредитів: реальні річні ставки банків за кредитами на суму від 4 до 6 тисяч гривень строком від 6 до 12 місяців коливаються від 32 до 200%, а в небанківських банках сягають 1600%.

Дослідження також показало, що 50% кредитних договорів мають незаконні умови, включно із наданням кредитору права вимагати дострокового погашення кредиту при незгоді позичальника із зміною розміру платежів за нього.

Крім цього, у всіх випадках надання кредиту з обов'язковим страхуванням у позичальника відсутнє право вибору страхової компанії, при цьому в половині паспортів таких кредитів було зазначено, що страхування не є обов'язковим.

Автори дослідження підкреслюють, що оновлення законодавства при споживчому кредитуванні виявилося недостатнім для забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг та регуляторів фінансового ринку потрібні достатні повноваження для стягнень за такі порушення.

Довідка УНІАН. Агентство США з міжнародного розвитку USAID надає економічну та гуманітарну допомогу різним країнам світу протягом 50 років. В Україні допомога USAID зосереджена на трьох напрямах: охорона здоров'я, економічний розвиток, демократія та управління державою. Починаючи з 1992 року агентство надало нашій країні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,8 млрд дол. США.

У березні поточного року USAID відкрило в Україні нову чотирирічну програму «Трансформація фінансового сектору» загальним обсягом 23 млн дол., в рамках якої керівництво програми разом з українськими властями працює за напрямками підвищення довіри споживачів фінансових послуг, трансформації небанківського фінансового сектора, застосування електронних сервісів, реформування пенсійної системи, а також інформаційно-просвітницької роботи з уразливими групами населення.