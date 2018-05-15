В Україні з'явилася нова банківська група

Група GML стала тридцятою визнаною НБУ банківською групою.

Національний банк України Національний банк України визнав банківську групу GML banking group, до складу якої входять "Комерційний індустріальний банк" та факторингова компанія "Прем'єра".

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, контролером банківської групи є Стефан Пол Пінтер, який у лютому 2018 року повідомив Національному банку про намір стати контролером банківської групи, а в квітні звернувся з проханням визнати групу і узгодити "Комерційний індустріальний банк" відповідальною особою цієї групи.

За даними регулятора, група GML стала тридцятою визнаною НБУ банківською групою.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний інвестор Стефан Пол Пінтер (Лондон), що спеціалізується на інвестиціях в ринки, що розвиваються, у 2016 році завершив операцію з придбання 100% акцій "Комерційного індустріального банку".

"Комерційний індустріальний банк" працює на ринку України з 1993 року.

Стефан Пол Пінтер є засновником і виконавчим директором GML Capital LLP - приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії з головним офісом у Лондоні, Великобританія. GML Capital LLP заснована у 1983 році, спеціалізується на інвестуванні в ринки, що розвиваються, і має досвід роботи в Україні з 1993 року.