Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 20 листопада з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1514.6067 грн (з 14.00 19 листопада - 1520.0110);

100 євро - 1898.5595 (з 14.00 19 листопада - 1902.1418);

10 російських рублів - 3.2206 (з 14.00 19 листопада - 3.2355).

Читайте такожГолова Мінфіну вірить у зміцнення гривні до 13 за долар при припиненні панікиЯк повідомляв УНІАН, Національний банк і Міністерство фінансів відповідно до рекомендацій місії Міжнародного валютного фонду створюють координаційний комітет для реалізації погодженої грошово-кредитної, боргової та бюджетно-податкової політики України.

До комітету увійдуть голова Нацбанку і керівник підрозділу НБУ, відповідального за проведення грошово-кредитної політики, а також міністр фінансів та керівник структурного підрозділу Мінфіну, відповідальний за проведення боргової політики.