Українській банківській системі потрібно 66 млрд гривень на докапіталізацію

Загальні потреби української банківської системи в докапіталізациіїїи за результатами проведеного стрес-тестування становлять 66 млрд грн, заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева на п'ятому Українському інвестиційному форумі, організованому CFA Society Ukraine.

Як передає кореспондент УНІАН, голова НБУ повідомила, що стрес-тестування 35 найбільших банків країни, частка яких у банківській системі становить 20%, завершено і можна робити висновки про потреби в докапіталізації банківської системи.

«Загальні потреби в докапіталізації становлять 66 млрд грн. І я хочу сказати, що в основному це обумовлено проблемами в Луганську і Донецьку», – сказала Гонтарева.

Водночас, голова НБУ відзначила, що докапіталізація банків – це лише перший крок для стабілізації банківської системи, а наступним кроком буде активізація захисту прав кредиторів і реформування в самому Нацбанку, включаючи зниження витрат центробанку в два рази і скорочення персоналу. «Відповідні законопроекти вже в нашому парламенті», – сказала Гонтарева.

Також вона нагадала, що регулятор продовжує «очищення» банківської системи від неплатоспроможних банків і банків, що займаються відмиванням грошей. «26 банків цього року виведено з ринку Фондом гарантування, зокрема 11 – за відмивання грошей. Ми не маємо наміру зупиняти цей процес», – сказала Гонтарева.

Голова НБУ нагадала, що регулятор має намір підтримувати системні банки, зокрема шляхом надання рефінансування і націоналізації.

Читайте такожНацбанк проведе ще одне стрес-тестування банків у 2015 роціЯк повідомляв УНІАН, стрес-тестування 15 найбільших банків виявило необхідність докапіталізації дев'яти з них на 56 млрд грн. Як повідомив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, зокрема, державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн, банкам з іноземним капіталом – 20,5 млрд грн.

За оцінками НБУ, згідно з попередніми результатами другого етапу стрес-тестування банків, під час якого тестувалися 20 банків із другої групи за розміром активів, необхідність докапіталізації цих фінансових установ становить 10 млрд грн.

Також Національний банк України затвердив 10-річний графік підвищення капіталу банків у рамках виконання закону про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи. В рамках закону вимоги до мінімального статутного капіталу банків підвищено до 500 млн. грн, і банки, зареєстровані до ухвалення цього закону, мають збільшити статутний капітал впродовж 10 років.

Нагадаємо, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 26 банків: «Аксіома», «ІнтерКредитБанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».